https://static.news.ru/photo/0a98ceaa-43eb-11ea-ad37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает символичным, что свой первый зарубежный визит в качестве главы российского правительства он совершил в Казахстан.

Нас связывают давние дружеские и партнёрские отношения, — отметил глава кабмина РФ в ходе встречи с казахстанским премьером Аскаром Маминым.

По словам Мишустина, торгово-экономические и инвестиционные отношения двух стран развиваются динамично. Он также надеется, что во время переговоров получится обсудить самые важные вопросы.

В свою очередь Мамин поздравил российского коллегу с назначением на высокий пост, пожелал успехов и выразил уверенность, что у новой команды «всё получится», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 января Мишустин посетит Казахстан, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Ожидается, что в ходе заседания Совета его члены обсудят, в частности, переход к расчёту в национальных валютах государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнейшую интеграцию в рамках объединения.