Премьер-министр России Михаил Мишустин считает символичным, что свой первый зарубежный визит в качестве главы российского правительства он совершил в Казахстан.
Нас связывают давние дружеские и партнёрские отношения, — отметил глава кабмина РФ в ходе встречи с казахстанским премьером Аскаром Маминым.
По словам Мишустина, торгово-экономические и инвестиционные отношения двух стран развиваются динамично. Он также надеется, что во время переговоров получится обсудить самые важные вопросы.
В свою очередь Мамин поздравил российского коллегу с назначением на высокий пост, пожелал успехов и выразил уверенность, что у новой команды «всё получится»,
Ранее NEWS.ru писал, что 31 января Мишустин посетит Казахстан, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Ожидается, что в ходе заседания Совета его члены обсудят, в частности, переход к расчёту в национальных валютах государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнейшую интеграцию в рамках объединения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен