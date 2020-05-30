Мишустин назначил Токарева главой Росжелдора и замглавы Минтранса

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В Соединённых Штатах рассекретили разговоры бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с экс-послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Согласно стенограмме, Флинн в 2016 году просил Кисляка предпринять соразмерные шаги в ответ на введённые администрацией бывшего президента США Барака Обамы санкции против России. Пусть оно (ответное действие России. —...