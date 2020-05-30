Мишустин назначил Токарева главой Росжелдора и замглавы Минтранса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и заместителем главы Минтранса РФ.
Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Ранее железнодорожный транспорт в Минтрансе курировал Токарев, а главой Росжелдора был Владимир Чепец.
Как ранее писал NEWS.ru, Павел Абрамов стал новым заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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