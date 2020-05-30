Политика

Мишустин назначил Токарева главой Росжелдора и замглавы Минтранса

10:40, 30 мая 2020 11
Владимир Токарев Владимир Токарев Фото: mintrans.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и заместителем главы Минтранса РФ.

Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее железнодорожный транспорт в Минтрансе курировал Токарев, а главой Росжелдора был Владимир Чепец.

Как ранее писал NEWS.ru, Павел Абрамов стал новым заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях