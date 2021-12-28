Миронов назвал ликвидацию «Мемориала» плевком в лицо жертвам репрессий
Лидер «Справедливой России» Миронов назвал ликвидацию «Мемориала» фатальной ошибкой
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
16:59, 28 декабря 2021
Сергей МироновФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов возмутился решением Верховного суда о ликвидации «Международного Мемориала» (признан Минюстом НКО, выполняющим функции иностранного агента). Политик написал в Twitter, что произошедшее — фатальная ошибка.
Решение ВС о ликвидации «Мемориала» — плевок в лицо всем жертвам репрессий, мне лично и моим родным! Моего деда Емельяна расстреляли в 1937 году. Он был простым крестьянином, а они выполняли план по «врагам», — подчеркнул лидер справедливороссов.
По его словам, Россия «провалила экзамен по собственной истории».
28 декабря Верховный суд принял решение ликвидировать международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Иск подала Генпрокуратура РФ. Организация более 30 лет занималась изучением советских политических репрессий.
Аналогичный иск о ликвидации подан в отношении правозащитного центра «Мемориал» (признан Минюстом НКО, выполняющим функции иностранного агента). В основу иска легли проколы о нарушении закона об иноагентах — по данным властей, организации не маркировали некоторые свои материалы.