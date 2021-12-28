Миронов назвал ликвидацию «Мемориала» плевком в лицо жертвам репрессий

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Россия не поддерживает озвученную США повестку дня предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, которую считает размытой и второстепенной, заявил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва намерена не просто препятствовать, а положить заслон продолжающемуся расширению НАТО.

Наше руководство неоднократно говорило, что мы больше не можем мириться с ситуацией, которая складывается в непосредственной близости от наших границ, мы не можем мириться с расширением НАТО, — сказал Рябков....