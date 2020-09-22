Минюст требует ликвидировать партию племянника Путина

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации партии «Народ против коррупции», которой руководит племянник президента Владимира Путина Роман.
Карточка иска
Накануне член Центризбиркома (ЦИК) Евгений Шевченко заявлял, что партию «Народ против коррупции» и ещё три политические организации могут ликвидировать за неучастие в выборах. По закону «О политических партиях» партия подлежит ликвидации, если семь лет подряд не участвовала в выборах.
Роман Путин говорил, что партия «Народ против коррупции» оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября. Это, как считает Роман Путин, должно помочь устранить недочёты, выявленные ЦИК, писал NEWS.ru.
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