Минск передал Украине список задержанных россиян

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Белоруссия передала Украине список задержанных под Минском россиян, которые якобы прибыли в республики для дестабилизации обстановки перед выборами. Как сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, украинские правоохранители проверят, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.

Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях, — цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что правоохранители проверят всех задержанных на предмет гражданства Украины. Он добавил, что их не семеро, как писали в прессе. Также он подчеркнул, что на Украине нет возможности иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Незалежной.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории, писал NEWS.ru.