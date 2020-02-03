https://static.news.ru/photo/876bda76-4661-11ea-b0dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкие самолёты не нарушали сирийскую госграницу и не наносили удары по сирийским правительственным войскам, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Самолёты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ночь на 3 февраля турецкие военные при передвижении внутри идлибской зоны попали под огонь сирийских правительственных войск в районе пункта Серакаб.

Между российской группировкой войск и турецким командованием по линии деконфликтации поддерживается постоянная связь.

Ранее Министерство обороны Турции сообщало, что сирийская сторона была предупреждена о местонахождении военных, но несмотря на это, вела обстрел. Ведомство отметило, что турецкие солдаты приняли необходимые меры реагирования.

Как писал NEWS.ru, четверо турецких военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения при артиллерийском обстреле в Идлибе.