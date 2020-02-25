https://static.news.ru/photo/1d1f86d0-57f6-11ea-8575-fa163e074e61_660.jpg Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев поддержал идею закрепления в новом проекте Кодекса РФ об административных правонарушениях положений о защите благоустройства территорий. Об этом NEWS.ru рассказала член комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова по итогам «Открытого диалога» с министром в верхней палате парламента РФ.

Нам было важно получить мнение министра строительства и ЖКХ о том, что возводимые объекты в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» должны быть защищены. И оно положительное: он разделяет такой подход. Я думаю, что у нас будет ещё один аргумент в пользу того, что глава о защите благоустройства территории была включена в закон, — сказала сенатор.

Рукавишникова отметила, что на обустройство российских городов и сёл тратятся огромные средства, выделяемые из федерального и регионального бюджетов.

И естественно встаёт закономерный вопрос, а как сохранять новые объекты благоустройства, и в связи с этим очень важно вводить адекватную меру ответственности за их порчу, — добавила она.

Ранее в авторской колонке на NEWS.ru сенатор Ирина Рукавишникова рассказала, что в Совете Федерации собрали и обобщили от регионов 66 поправок к первому варианту нового КоАП, из которых 15 касается сферы благоустройства. По её словам, в текст документа предлагается внести статьи, предусматривающие ответственность за парковку на газонах, складирование стройматериалов в неположенных местах и ненадлежащее выполнение работ по уборке дворовой территории от снега и наледи.