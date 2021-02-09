Министр иностранных дел Украины назвал «русский мир» однообразным

https://static.news.ru/photo/a9193de6-6acb-11eb-a784-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «русский мир» однообразным и добавил, что Москва не может его продвигать в Незалежной «мягкой силой». Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является частью «русского мира», и тот факт, что Киев упорно отрицает эту общность, не вызывает одобрения Москвы.
«Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы, — написал дипломат на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Moscow wasnât able to promote âRussian worldâ in Ukraine with tanks. Soft power wonât work either. âRussian worldâ is uniformity erasing identities except Russian. Ukrainian world is diversity & freedom. Thus Ukrainian-speaking, Russian-speaking & all other Ukrainians defend it.
Отношения РФ и Украины испортились из-за ситуации в Донбассе. В Киеве часто обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Незалежной. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором РФ назвала «страной-агрессором». РФ выпады со стороны соседнего государства отрицает и считает неприемлемыми. В Москве часто заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещал активно помогать Киеву деньгами и вооружениями. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Особое внимание в разговоре Блинкен уделил приверженности США поддержке «суверенитета, территориальной целостности и евро-атлантических устремлений Украины».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон внутри «нормандского формата» мог бы более «эффективно воздействовать» на Москву по вопросам урегулирования в Донбассе. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.