Министр иностранных дел Украины назвал «русский мир» однообразным

https://static.news.ru/photo/a9193de6-6acb-11eb-a784-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «русский мир» однообразным и добавил, что Москва не может его продвигать в Незалежной «мягкой силой». Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является частью «русского мира», и тот факт, что Киев упорно отрицает эту общность, не вызывает одобрения Москвы.

«Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы, — написал дипломат на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Moscow wasnât able to promote âRussian worldâ in Ukraine with tanks. Soft power wonât work either. âRussian worldâ is uniformity erasing identities except Russian. Ukrainian world is diversity & freedom. Thus Ukrainian-speaking, Russian-speaking & all other Ukrainians defend it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 9, 2021

Отношения РФ и Украины испортились из-за ситуации в Донбассе. В Киеве часто обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Незалежной. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором РФ назвала «страной-агрессором». РФ выпады со стороны соседнего государства отрицает и считает неприемлемыми. В Москве часто заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещал активно помогать Киеву деньгами и вооружениями. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Особое внимание в разговоре Блинкен уделил приверженности США поддержке «суверенитета, территориальной целостности и евро-атлантических устремлений Украины».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон внутри «нормандского формата» мог бы более «эффективно воздействовать» на Москву по вопросам урегулирования в Донбассе. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.