МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

https://static.news.ru/photo/d33b3018-7ac9-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Россия не должна быть приглашена на саммит G7, поскольку сам факт её участия даже в качестве гостя станет подтверждением верности её политики. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

По мнению Зеленко, инициатива американского лидера упростит задачу российской стороны «в её попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики», передаёт РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переносит проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая Россию.

Как писал NEWS.ru, в Кремле об этой инициативе осведомлены, но ожидают от Вашингтона дополнительную информацию. Это связано в том числе и с тем, что против участия России в саммите высказалась Канада.