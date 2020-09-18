МИД: у РФ нет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки

https://static.news.ru/photo/05cdc2c6-fa4e-11ea-9d78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В российском МИД не могут подтвердить заявления американцев, что в Северной Корее готовятся к испытательным пускам баллистических ракет с подводной лодки. Вашингтонский Центр стратегических исследований ранее пришёл к такому выводу на основании изучения спутниковых снимков судостроительной верфи Синпхо.

По мнению экспертов США, основным признаком готовящихся пусков является наличие нескольких судов в закрытом бассейне, одно из которых напоминает судно, которое раньше использовалось для буксировки барж с испытательными снарядами. Другим признаком, по словам американских экспертов, является присутствие двух подлодок класса Romeo, пришвартованных в бухте.

У нас нет такой информации. К подобной аналитике в деликатных вопросах надо подходить с осторожностью, часто она несёт целенаправленный политический заряд, — заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

По его словам, подобное «нагнетание атмосферы» красноречиво говорит о том, что нынешнее относительное затишье вокруг Корейского полуострова не должно «ставить на паузу» многостороннюю дипломатию.

В конце 2017 года Северная Корея приостановила испытания межконтинентальных баллистических ракет, заявив, что сумела усовершенствовать свой ракетный и ядерный потенциал. Это способствовало снижению напряжённости между Вашингтоном и Пхеньяном. В следующие два года состоялся ряд переговоров между председателем КНДР Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Встречу 30 июня 2019 года, прошедшую в демилитаризованной зоне Корейского полуострова, Трамп назвал легендарной.

Ранее NEWS.ru писал о книге американского журналиста, в которой он рассказал о планах США нанести ядерные удары по Северной Корее в 2017 году.