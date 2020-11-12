МИД РФ ждёт от Азербайджана скорейшего расследования крушения Ми-24

Российская сторона ждёт от Азербайджана скорейшей реализации обещания президента страны Ильхама Алиева о расследовании и наказании виновных в крушении военного вертолёта Ми-24.
Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных, — сообщили в МИД журналистам ТАСС.
В ведомстве также призвали не использовать двусмысленные заявления при обсуждении случившегося.
9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Азербайджана возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал лётчик-оператор, штурман звена. Глава Минобороны страны Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который не был направлен против России и носил характер случайности.
Как писал NEWS.ru, глава Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому президенту Владимиру Путину наказать виновных в уничтожении воздушной машины.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.