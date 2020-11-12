МИД РФ ждёт от Азербайджана скорейшего расследования крушения Ми-24

https://static.news.ru/photo/f04d21d0-2509-11eb-910b-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Армении/РИА Новости

Российская сторона ждёт от Азербайджана скорейшей реализации обещания президента страны Ильхама Алиева о расследовании и наказании виновных в крушении военного вертолёта Ми-24.

Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных, — сообщили в МИД журналистам ТАСС.

В ведомстве также призвали не использовать двусмысленные заявления при обсуждении случившегося.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Азербайджана возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал лётчик-оператор, штурман звена. Глава Минобороны страны Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который не был направлен против России и носил характер случайности.

Как писал NEWS.ru, глава Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому президенту Владимиру Путину наказать виновных в уничтожении воздушной машины.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.