https://static.news.ru/photo/2cdf4f78-41ef-11ea-808c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Данил Годлевский/РИА Новости

Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио. На мероприятии демонстрировались материалы, доказывающие обоснованность притязаний страны на территорию южных островов Курильской гряды.

Представители российского ведомства указали дипломату на неоспоримость законности суверенитета РФ над этой территорией, сообщается на сайте министерства. В Москве считают, что действия японской стороны идут вразрез с договорённостями о создании позитивной атмосферы межгосударственных отношений.

Как ранее писал NEWS.ru, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, приглашённый профессор Осакского университета экономики и права в Японии Анатолий Кошкин рассказал, что никакой сенсации в отказе японцев в 1956 году от претензий на южную часть Курильских островов нет.