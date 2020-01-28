Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио. На мероприятии демонстрировались материалы, доказывающие обоснованность притязаний страны на территорию южных островов Курильской гряды.
Представители российского ведомства указали дипломату на неоспоримость законности суверенитета РФ над этой территорией,
Как ранее писал NEWS.ru, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, приглашённый профессор Осакского университета экономики и права в Японии Анатолий Кошкин рассказал, что никакой сенсации в отказе японцев в 1956 году от претензий на южную часть Курильских островов нет.
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