Лавров: Турция поддерживает достигнутые в Москве договорённости по Карабаху

https://static.news.ru/photo/558aff7a-0c89-11eb-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что власти Турции поддерживают договорённости по ситуации в Нагорном Карабахе, достигнутые в ходе переговоров между представителями Азербайджана и Армении на трёхсторонней встрече в Москве.

Отвечая на вопрос о контактах с турецкими коллегами: я связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информировал его о том, что мы рассчитываем на поддержку наших усилий, и в воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена, — приводит ТАСС слова российского министра.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно началось 9 октября, а закончилось под утро 10 октября. Дискуссии были полностью закрытыми и длились более 10 часов. Никаких вступительных заявлений перед началом консультаций стороны не делали. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое вступило в силу с 12:00 10 октября. В рамках договорённостей стороны должны обменяться пленными и телами погибших, а также согласовать ряд деталей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер Армении принимает неадекватные решения по Нагорному Карабаху в состоянии нервного потрясения.