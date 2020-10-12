Алиев рассказал о психологическом потрясении Пашиняна

https://static.news.ru/photo/10696464-0c88-11eb-be08-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает решения по Нагорному Карабаху в состоянии психологического потрясения.

У нас есть точная информация о том, что он (Пашинян. — NEWS.ru) сейчас переживает психологическое потрясение. Он находится в очень напряженном морально-психологическом состоянии и принимает неадекватные решения, — приводит слова Алиева портал 1News.

В качестве примера таких решений азербайджанский лидер назвал попытки ВС Армении оккупировать Гадрут.

По информации, предоставленной мне утром, этой ночью большая группа спецназа, прибывшая из Армении, попыталась вновь оккупировать Гадрут. Хотя со стратегической точки зрения это не имеет для Армении большого значения. Эта группа обезврежена. Жертвы, принесённые Арменией этой ночью, — исключительно результат безответственной и хищнической политики Пашиняна, — настаивает Алиев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по заявлению представителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Вооружённые силы Азербайджана начали наступление по нескольким фронтам на линии соприкосновения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.