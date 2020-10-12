В Карабахе сообщили о наступлении азербайджанских ВС по нескольким фронтам

https://static.news.ru/photo/e25d9b0c-0c6f-11eb-820c-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/AZIZ KARIMOV/ТАСС

Вооружённые силы Азербайджана начали наступление по нескольким фронтам на линии соприкосновения, сообщил пресс-секретарь лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

Вражеские подразделения вновь перешли к наступательным действиям по различным направлениям передовой. Армия обороны [Карабаха] принимает меры для пресечения атак, — приводит его слова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 11 октября Армения обстреляла азербайджанский город Гянджа. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, удар был нанесён ракетной системой «Точка У». В МИД страны заявили, что в результате погибли семь человек и получили ранения ещё 33. В числе пострадавших есть дети.

Президент Ильхам Алиев назвал обстрел второго по величине города страны военным преступлением.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.