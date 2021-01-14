МИД РФ сравнил блокировку аккаунтов Трампа с «ядерным взрывом» в киберсреде

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Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях похожа на «ядерный взрыв» в киберсреде, заявили представители МИД РФ.

Дипломаты считают, что по декларируемым западными партнёрами демократическим ценностям нанесли удар, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на слова официального русскоязычного представителя Госдепа США Андреа Калан. Последняя обратила внимание на якобы репрессии в РФ в отношении независимых СМИ и на недавно принятый закон об иноагентах.

Российский закон об иноагентах следует в первую очередь рассматривать в качестве зеркальной ответной меры на репрессивные действия американских властей в отношении отечественных СМИ. Не было бы изничтожения в США российских СМИ, не было бы и зеркальных мер в России. Уму непостижимо, что в стране, провозгласившей себя «светочем демократии», корреспондентов RT не пускают на Капитолийский холм! — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Она добавила, что в США с 1938 года также действует закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Накануне глава Twitter Джек Дорси назвал «заморозку» учётной записи руководителя Белого дома опасной, но в то же время правильной мерой. По его мнению, ситуация с политиком говорит о трудности развития здорового общения в Сети.

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал блокировки аккаунтов главы Соединённых Штатов Дональда Трампа в социальных сетях. Он назвал произошедшее «цифровым фашизмом».

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявления польских властей по поводу якобы бессрочного удержания Москвой обломков разбившегося в 2010 году под Смоленском самолёта президента республики Леха Качиньского и требование вернуть их обратно являются абсолютно беспочвенными, рассказал журналистам директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, международная практика расследования крушений воздушных судов предполагает передачу вещественных доказательств только после завершения всех необходимых процедур.