В МИД РФ рассказали, зачем Запад отправил корабли в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/14b2885a-a1a4-11eb-888a-96000091f725_660.jpg Фото: USNavy/facebook.com

Запад направляет корабли в Чёрное море с целью нагнетания напряжённости в регионе, сообщил источник в российском Министерстве иностранных дел.

По его словам, в ведомстве не считали, сколько военных кораблей в настоящее время находится в регионе.

Но нагнетание напряжённости относится не только к Чёрному морю, но и в целом ко всем нашим отношениям, — заявил он.

Источник также подчеркнул, что российская сторона не поддерживает такие действия.

Это не наша политика, не наш выбор, — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявили, что присутствие кораблей ВМС Великобритании в Чёрном море призвано оказать влияние на политический курс России и нацелено на её устрашение. В ведомстве напомнили о существовании Конвенции Монтрё, в которой оговорена возможность присутствия в Чёрном море кораблей нечерноморских стран. Документ закрепляет предельную численность таких судов и их водоизмещение.