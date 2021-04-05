МИД РФ указал Вашингтону на «неприемлемое поведение» Киева

https://static.news.ru/photo/5f8372e6-960e-11eb-aa5b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и США контактируют по ситуации на Украине на высоком уровне. Кремль заверил Белый дом в беспочвенности обвинений в якобы дестабилизации Москвой ситуации на востоке соседней страны, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, неприемлемыми являются действия киевских властей, игнорирующих минский комплекс мер и фактически отрицающих сам факт существования договорённостей. Рябков прокомментировал и упрёки со стороны США из-за якобы передислокации войск РФ на границе с Украиной.

Мы осуществляем на своей территории, я подчёркиваю, на российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными. И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Европейское командование ВС США повысило уровень боевой готовности до максимального после сообщений об обострении конфликта в Донбассе. Американские СМИ и представители Украины заявляют о стягивании войск РФ к зоне боевых действий. В США связывают необычную активность ВС РФ с желанием испытать администрацию Джо Байдена, в Кремле же не видят в происходящем ничего необычного. Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что военная активность Москвы связана с провокационными действиями со стороны Киева. РФ принимает необходимые меры: если понадобится проводить операцию по принуждению Украины к миру, ВС РФ её осуществят, невзирая на крики из Киева или Вашингтона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видеоролики, которые на Украине выдают за свидетельства переброски военной техники РФ в Донбасс, не имеют отношения к российской армии. На самом деле они сняты в Белоруссии. О принадлежности техники к республиканским ВС свидетельствует её штатный камуфляж. Киев же вы выдаёт ролики с ней за «российскую агрессию» у украинских рубежей.