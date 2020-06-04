МИД РФ призвал другие страны не вмешиваться в отношения Гонконга и Китая

https://static.news.ru/photo/624d4e9c-9b7e-11ea-8871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель министерства иностранных дел России прокомментировала взаимоотношения Гонконга и Китая. Она призвала другие страны не вмешиваться в ситуацию.

По её словам, Москва уважает территориальную целостность КНР и рассматривает ситуацию как внутреннее дело этой страны. Поэтому РФ считает неприемлемым предложение об организации обсуждения этой проблемы на площадке Совбеза ООН, передаёт «Интерфакс».

Такие действия подрывают суверенитет КНР, они являются грубым нарушением закрепленных в уставе ООН основополагающих норм международного права, и мы считаем, они продиктованы ничем иным как желанием свести счёты с внешнеполитическим противником, — добавила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Захарова заявила, что Россия надеется, что в США «возобладает здравый смысл», и страна восстановить отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).