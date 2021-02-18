МИД РФ: последствия решения ЕСПЧ по Навальному будут катастрофичными

https://static.news.ru/photo/c2708570-71d2-11eb-b87b-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российское Министерство иностранных дел считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по блогеру Алексею Навальному, которое противоречит международному праву. Таким образом отношение иностранного ведомства прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права, — заявила Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

16 февраля ЕСПЧ, использовав 39-е правило своего регламента, решил призвать российские власти немедленно освободить осуждённого по делу «Ив Роше» о мошенничестве блогера и оппозиционера Алексея Навального, в начале февраля условное заключение которому изменили на реальное. В Страсбургском суде при этом подчеркнули, что «мера вступает в силу немедленно».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. Кроме того, обвинение по другому делу — о клевете на ветерана ВОВ — попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей.

Ранее недопустимой попыткой вмешаться во внутренние судебные дела России назвал решение ЕСПЧ по блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному представитель Кремля Дмитрий Песков, передавал NEWS.ru.