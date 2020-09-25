МИД РФ подозревает «постановку» в отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/ee3735c2-ff50-11ea-861c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Министерство иностранных дел России считает слишком отлаженными действия властей Германии при оказании помощи отравленному политику Алексею Навальному. В ведомстве заявили, что ситуация может быть «постановкой».

На такие мысли, по версии министерства, наводит несколько обстоятельств: оперативное заявление властей ФРГ о готовности забрать оппозиционера на лечение, присутствие представителей и машин Бундесвера при его перевозке и подключение к ситуации высшего военного и политического руководства страны.

Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России, — говорится на сайте МИД.

Там уверены, что перечисленные вопросы стали составляющими «плана по политизации этого инцидента», целью которого было обвинение Москвы в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, а 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили, писал NEWS.ru.