МИД назвал реакцию ЕС на перепись в Крыму «заезженной пластинкой»

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что высказывания Евросоюза относительно переписи населения в Крыму являются «заезженной пластинкой» и не могут повлиять на международно-правовую реальность, созданную в результате «свободного волеизъявления» жителей полуострова, передаёт РИА Новости.

Это заезженная пластинка в жанре параллельного мира. Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан, — сказал Грушко.

Ранее в Евросоюзе осудили проведение переписи населения и начало призывной компании в Крыму. Внешнеполитическая служба ЕС заявила, что таким образом Россия пытается «узаконить аннексию» полуострова, а в результате ещё больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Перепись населения в России началась 15 октября. К участию допускаются не только россияне, но также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране. Данные переписи планируется использовать в проектах по развитию регионов, строительству дорог и объектов инфраструктуры, а также в законодательной деятельности.