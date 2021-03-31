Меркель призвала Путина соблюдать права Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе конференции лидеров РФ, ФРГ и Франции призвала Владимира Путина соблюдать права осуждённого на 2,5 года оппозиционера Алексея Навального. Об этом в разговоре с журналистами сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее стало известно, что Путин, Меркель и Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. В ходе разговора обсуждались ситуация в Донбассе, перспективы регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС и не только.
По словам Зайберта, и канцлер, и президент Франции заявили, что в РФ необходимо выполнять Европейскую конвенцию по правам человека и соблюдать закреплённые в ней права.
Наши требования по делу Навального известны, они, разумеется, не изменились, — цитирует Зайберта РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин разъяснил своим коллегам — президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель — объективные обстоятельства дела оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным.