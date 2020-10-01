Меркель пожелала Трампу и его жене поскорее вылечиться от коронавируса

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Встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской пройдёт во вторник, 6 октября. Главной темой встречи станет ситуация в Белоруссии. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Во вторник, 6 октября, около 15:00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Белоруссии после президентских выборов, — рассказала Деммер...