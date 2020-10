Меркель пожелала Трампу и его жене поскорее вылечиться от коронавируса

Ранее стало известно, что американский лидер и первая леди Мелания Трамп заразились коронавирусом. По словам лечащего врача президента Шона Конли, он и его жена чувствуют себя хорошо. Трамп продолжит выполнять свои обязанности и не передаст никакие свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Chancellor #Merkel : I send Donald and Melania Trump all my best wishes for a full and speedy recovery from their #COVID19 infection. @POTUS @FLOTUS