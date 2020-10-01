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Меркель пожелала Трампу и его жене поскорее вылечиться от коронавируса

13:20, 02 октября 2020
Фото: kremlin.ru

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пожелала американскому президенту Дональду Трампу и его супругу Мелании скорейшего выздоровления после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Слова политика на своей официальной странице в социальной сети передал официальный представитель камбина Германии Штеффен Зайберт.

Ранее стало известно, что американский лидер и первая леди Мелания Трамп заразились коронавирусом. По словам лечащего врача президента Шона Конли, он и его жена чувствуют себя хорошо. Трамп продолжит выполнять свои обязанности и не передаст никакие свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Я направляю Дональду и Меланье Трамп все мои лучшие пожелания. Я надеюсь, что они хорошо перенесут инфекцию коронавирусом и быстро поправятся, — приводит слова Меркель на своей странице в Twitter Зайберт.

Как ранее сообщал NEWS.ru, скорейшего и лёгкого выздоровления пожелал президенту США Дональду Трампу официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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