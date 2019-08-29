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В процессе подготовки к процедуре обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной «есть определенные контакты». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако говорить о сроках, формате и количестве людей в списках представитель Кремля счёл преждевременным. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет, — сказал Песков журналистам....