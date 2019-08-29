https://static.news.ru/photo/a8b1b89a-ca47-11e9-bb94-fa163e074e61_660.jpgАнгела Меркель и Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Политики обсудили подготовку к встрече «нормандской четвёрки», а также будущие контракты на транзит газа по территории Украины.
Касаясь Украины, собеседники договорились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина) для дальнейшей реализации минских соглашений, — цитирует сообщение кабмина ФРГ РИА Новости.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, подготовительная встреча дипломатов стран-участниц нормандского формата состоится 2 сентября текущего года.
Ранее, как писал News.ru, Меркель одобрила проведение переговоров между лидерами России и Незалежной. Политик рассказала, этот вопрос может решиться «в ближайшие несколько месяцев».