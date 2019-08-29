Ангела Меркель и Владимир Путин Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Политики обсудили подготовку к встрече «нормандской четвёрки», а также будущие контракты на транзит газа по территории Украины.

Касаясь Украины, собеседники договорились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина) для дальнейшей реализации минских соглашений, — цитирует сообщение кабмина ФРГ РИА Новости.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, подготовительная встреча дипломатов стран-участниц нормандского формата состоится 2 сентября текущего года.

Ранее, как писал News.ru, Меркель одобрила проведение переговоров между лидерами России и Незалежной. Политик рассказала, этот вопрос может решиться «в ближайшие несколько месяцев».

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