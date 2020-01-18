https://static.news.ru/photo/5f9516c8-3a24-11ea-9887-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

К отставке правительства необходимо относиться спокойно, так как при формировании кабмина всегда обсуждаются и планы по его отставке. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

К отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно. В этом нет ничего необычного. Это происходит во всём мире, — сказал экс-премьер в интервью Первому каналу.

При этом он добавил, что в последние годы в России отставка правительства происходила нечасто.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении. Он вступил в силу с момента его подписания.