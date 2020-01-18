К отставке правительства необходимо относиться спокойно, так как при формировании кабмина всегда обсуждаются и планы по его отставке. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
К отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно. В этом нет ничего необычного. Это происходит во всём мире, — сказал экс-премьер в интервью Первому каналу.
При этом он добавил, что в последние годы в России отставка правительства происходила нечасто.
Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении. Он вступил в силу с момента его подписания.