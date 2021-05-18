Медведев призвал отказаться от «вакцинного национализма»

https://static.news.ru/photo/dbcff334-b88b-11eb-958d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Странам следует отказаться от практики «вакцинного национализма» и договориться о взаимном признании прививок от коронавируса для туристов. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума, который транслируется в Сети.

По его словам, вопрос вакцинации от COVID-19 необходимо урегулировать в международном праве.

В ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок, эта тема тоже весьма актуальная, и обеспечить общий доступ к вакцинам требуется, чтобы проводить скоординированный подход и отказаться от практики так называемого вакцинного национализма, — сказал он.

Политик считает, что юристам также стоит определить, является ли вакцинация правом или обязанностью человека и на кого в таком случае лягут риски при отказе от прививки или при появлении побочных эффектов. Кроме того, следует урегулировать ограничения, которые государство может или не может искусственно накладывать на людей в вопросе доступа к иностранным вакцинам и лекарствам.

Если пробелы в регулировании этих вопросов сохранятся, государства начнут принимать противоречащие друг другу меры, что не приводит ни к чему хорошему. Подобные вопросы следует решать на площадках ООН, ВОЗ, Совета Европы и других международных организаций, заключил Медведев.

Первую российскую вакцину зарегистрировали в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет 91,6%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заражения коронавирусом. «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трёх миллиардов человек.

При этом препарат до сих пор не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения и европейского регулятора. Это значит, что признание российских сертификатов о вакцинации зависит от властей каждой страны. Так, накануне министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что страна готова принимать привитых российским «Спутником V» и китайской вакциной туристов, когда откроется сезон.