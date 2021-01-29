Медведев недоволен маркировкой его страницы в Twitter как государственной

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посетовал, что его учётная запись в социальной сети отмечена как правительственная.

Он рассказал, что не регистрировался в сервисе как государственный служащий.

Мой аккаунт, как и аккаунты ряда других людей, замаркирован сейчас как государственный. При том, что вообще-то я там не регистрировался как государственное лицо, и он даже не связан с моей прямой деятельностью. Но они так посчитали правильным сделать, — сказал он.

По его словам, западные сервисы маркируют аккаунты госслужащих из стран, с которыми у Соединённых Штатов непростые отношения, а страницы своих политиков не маркируют, передаёт ТАСС.

Сейчас страница Медведева промаркирована как «Правительственная учётная запись, Россия». У американских политиков похожая маркировка есть у официальных аккаунтов. Например, страница президента Соединённых Штатов Джо Байдена (@potus) имеет подобную отметку, а его личная страница — нет.