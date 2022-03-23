«Мечтают об этом»: сенатор о вероятных претензиях Польши на запад Украины

Под идеей Варшавы отправить на Украину миротворцев НАТО может скрываться мечта вернуть себе западные области Украины, особенно Львов, заявил NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков. Сенатор отметил, что отправка контингента зависит от решения Альянса, так как речь идёт не о польских вооружённых силах. Спикер также не исключил гипотетического раздела Украины между Польшей, Венгрией и Румынией.

Мысли у них (у Польши. — NEWS.ru) такие есть — не защитить Украину, а фактически вернуть себе западные области, они мечтают об этом. Миротворцы НАТО — это не Польша, и решать, отправлять их на Украину или нет, решит НАТО. Если они появятся там, то это может привести к конфликту с Россией. Гипотетически — да (о разделе Украины. — NEWS.ru), учитывая политику Киева последних 30 лет. Они конфликтовали с ближайшими друзьями — Россией и Белоруссией, заигрывали с НАТО и ЕС, — сказал Цеков.

Накануне вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи. Немецкие власти выступили против этого предложения. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что военные НАТО не будут отправлены на Украину и это уже не раз озвучивалось.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров вновь обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал президента Украины «повернуться лицом» к России, чтобы войти в историю миротворцем. Глава Чечни посоветовал украинскому президенту перестать быть «американской и натовской марионеткой», а вместо этого стать волевым президентом и иметь собственное железное мнение.