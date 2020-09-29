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Матвиенко: РФ и Белоруссия будут противостоять попыткам расшатать их союз

12:38, 29 сентября 2020
Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: SovFedInfo/facebook.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия будут противостоять попыткам запустить процесс дистанцирования двух стран друг от друга.

Об этом она сказала в ходе выступления перед участниками форума регионов РФ и Белоруссии. По её словам, союз Москвы и Минска «опирается на прочную основу».

Союз наших государств, сотрудничество наших стран, дружба наших народов опирается на прочную основу и надёжно противостоит любым попыткам её расшатать, — заявила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, Москва и Минск не позволят запустить «процесс дистанцирования России и Белоруссии друг от друга», передаёт РИА Новости.

Я уверена, что наши народы этого не допустят, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию. По его словам, отношения между Москвой и Минском носят братский, добрососедский и подлинно союзнический характер.

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