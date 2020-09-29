Путин заявил, что на Минск оказывается беспрецедентное внешнее давление

https://static.news.ru/photo/e117d03e-0231-11eb-83c9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию.

Об этом он заявил в обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии. Президент подчеркнул, что отношения между Москвой и Минском носят братский, добрососедский и подлинно союзнический характер.

С учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, — хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, — заявил российский лидер.

По его словам, Белоруссию и Россию объединяют прочные «культурные и духовные связи», которые уходят «корнями в века», а также обширные родственные и семейные узы и общая история, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия и Белоруссия продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для Минска в 2021 году. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что ему с главой «Газпрома» Алексеем Миллером удалось достичь консенсуса по основным положениям.