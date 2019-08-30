В пятницу, 30 августа, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала свой ответ на вопрос, который с 1 сентября будет волновать без преувеличения львиную долю населения России. Папы и мамы, бабушки и дедушки, девушки и юноши сильно забеспокоились, когда на высоком политическом уровне в Москве начали звучать предложения о запрете использования в школах различных гаджетов. В СМИ даже появились сообщения о том, что запрет уже начал действовать. Матвиенко прояснила ситуацию.

По сути, спикер Совета Федерации предлагает проверить родителей, а заодно и учителей на то, насколько адекватные, взвешенные и мудрые решения они могут самостоятельно (то есть сообща) принимать. Не секрет, что дружных школьных коллективов, сплочённых родительских комитетов на российских просторах становится всё меньше. Родители между собой всё чаще ругаются в школьных чатах. Родительские собрания всё реже проходят без перепалок. Права все подряд начали качать так часто, активно и массово, что порой начинает казаться, что полное воздержание от любых школьных инициатив, вопросов и обсуждений — единственный способ хоть как-то сохранить остатки нервной системы. При этом сам процесс обучения, школьная программа, качество педагогического состава отходят на второй, третий и даже четвёртый план.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

А тут ещё гаджеты. Для многих школ (причем, не только в РФ) они стали настоящей эпидемией. Учителя всё чаще не могут понять, как заставить учеников оторваться от экранов хотя бы во время уроков. Самое простое решение очевидно — запретить носить в школы любые гаджеты. Но кто будет выполнять это предписание? Как сделать так, чтобы ученики не возненавидели школы, где их будут лишать «любимых игрушек»? Не стоит забывать и о том, что во многих странах уже абсолютно серьезно говорят о прямой зависимости подростков от гаджетов. К чему может привести «ломка»?

Проблема очевидна. Но как её решить цивилизовано? И вот в пятницу Матвиенко озвучила свой рецепт. Запрещать гаджеты, по её словам, законодательно не будут. Во всяком случае в течение ближайшего года. Дальше слово за родителями и учителями. Им спикер СФ поручила самим найти решение для каждого отдельного города, района, школы. Возможно, даже класса. На местах, уверена Матвиенко, должны самостоятельно выработать подход к ограничению использования смартфонов школьниками на основе рекомендаций Рособрнадзора.

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/News.ru

Я считаю, что уже сами регионы, сами школы должны продолжить это обсуждение — родительские комитеты, педагогические советы — и выработать решения, которые бы учитывали особенности того или иного региона, той или иной школы... Посмотрим, как эти рекомендации поработают в течение года. Мы будем их мониторить, и через год снова проведем дискуссию — может быть, в чем-то уточнить их или сделать более общими..., — подчеркнула Матвиенко.

Ответила спикер СФ и тем, кто критикует введение любых ограничений для гаджетов в школах. Противников она назвала популистами.

Все эти популистские высказывания — «вот, они хотят остановить технический прогресс»... Нет. Детей надо научить пользоваться достижениями научно-технического прогресса. Ведь никто, кроме родителей, не регулирует пользование гаджетами дома, в свободные дни, в выходные и каникулы. Здесь идёт речь об учебном процессе в школе, — подытожила Матвиенко.

Как говорится, вера умирает последней. В том числе и вера в способность родителей и учителей договариваться между собой. Без ругани и взаимных обвинений.