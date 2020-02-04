https://static.news.ru/photo/6c641cf8-475a-11ea-8a06-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

Чиновники не должны себя вести неуважительно и по-хамски относиться к гражданам, но и устраивать по этому поводу «охоту на ведьм» не нужно. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Брянской области, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Что касается морально-этических качеств чиновников, то так уж заведено, если ты публичный человек, то ты не можешь позволит то, что может себе позволить себе обычный человек, ты должен следить за каждым словом, ты должен вести себя корректно, уважительно. Ты всё время живёшь как за стеклом, и это ощущение твоей ответственности, как публичного человека, должно сопровождать тебя всю жизнь, — сказала спикер СФ.

Матвиенко призвала помнить, что чиновники — это люди, нанятые на работу гражданами, налогоплательщиками, и они получают зарплату за счёт налогов.

Они не имеют права позволять себе недостойно высказываться, не достойно себя вести, и кто это себе позволяет, получает соответствующую оценку. Никакой охоты на ведьм здесь нет, — пояснила сенатор.

При этом, как отметила спикер Совфеда, каждый поступок должен оцениваться по-человечески. Матвиенко отметила, что в каждом конкретном случае, надо относиться по-разному. Она подчеркнула, что работа у чиновников на самом деле очень ответственная и тяжёлая в моральном плане и «травлю устраивать тоже нехорошо».

Как ранее сообщил корреспондент NEWS.ru, Матвиенко в ходе совещания также рассказала, что ротация корпуса губернаторов будет проходить в плановом режиме кадровой политики президента России Владимира Путина.