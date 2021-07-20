Матвиенко назвала способ искоренить бедность в мире
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:19, 20 июля 2021
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Без достижения гендерного равенства невозможно решить проблему искоренения бедности в мире и повышения уровня жизни населения. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её слова приводит РИА Новости.
Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин, — сказала Матвиенко в ходе видеообращения на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин.
По мнению Валентины Матвиенко, пандемия коронавируса поставила под угрозу достойное будущее большого числа стран, где положение женщин в результате ухудшилось. В частности, спикер Совета Федерации считает пандемию вызовом системе образования.
При этом меры, принятые в начале распространения инфекции коронавируса в России, по словам Матвиенко, позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва процесса образования и всплеска бедности. Политик выразила готовность делиться российскими наработками со всеми заинтересованными странами и международными структурами.
Ранее Валентина Матвиенко спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России.