Матвиенко назвала способ искоренить бедность в мире

Пересмотра принятого Россией решения по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) не будет. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Пересмотра не будет, поезд ушёл, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному, — сказал Рябков в ходе...