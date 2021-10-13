Малым фракциям подогнали усиление

В ещё толком не устоявшейся Госдуме восьмого созыва пошли на новый для стен на Охотном Ряду эксперимент. Четырёх как бы независимых и межфракционных депутатов решили внедрить в формируемые фракции. Прибегая к футбольным терминам, можно было сказать, что в усилении нуждались две наименее представительные фракции — ЛДПР и «Новые люди».

Либерал-демократы понесли в ходе прошедшего трёхдневного голосования существенные потери, а потому в их ряды вливаются двое — лидер партии «Родина» Дмитрий Журавлёв, обладающий неплохими позициями в Тамбовской губернии и солидным муниципальным «приданым». И Рифат Шайхудинов, который в принципе свой. Он ещё до 2011 года входил в число «соколов Жириновского». Но затем примкнул к «Гражданской платформе» Михаила Прохорова, а потом и перехватил падающее знамя, когда миллиардер решил не искушать судьбу и продолжил наслаждаться жизнью вне политики. Впрочем, Минюст, как утверждают, был готов к лишению остатков прохоровского наследства регистрации через Верховный суд, рассматривая ГП как не подающую признаков политической активности.

Но куда больший интерес представляет «дозаявка» Дмитрия Журавлёва, который позиционирует себя в качестве разумного русского националиста, умеющего находиться в рамках дозволенного. Тамбовский депутат к тому же слывёт медийной фигурой благодаря участию в разного рода политических ток-шоу, в которых он неизменно исполняет соло воинственного имперца. В этом смысле он идейно близок к раннему Жириновскому, то пугавшему непатриотичную публику последним вагоном на Север, то призывавшему помыть сапоги в Индийском океане. Не исключено, что внедрённый Журавлёв поможет вернуть акциям ЛДПР лёгкий милитаристский оттенок, способствуя её переформатированию и возможному слиянию с иными партиями антизападного толка. Хотя это явно не фигура масштаба старика Ле Пена.

Не оставили без поддержки депутатскими людскими ресурсами и «Новых людей». Но их усилили не опытными политиками, а также политическими дебютантами, завоевавшими депутатские мандаты в качестве независимых кандидатов. Иными словами, политическая дедовщина во фракции исключена. Тем более что пополнилась она явно знаковыми фигурами. Прежде всего, после некоторых колебаний «новым человеком» почувствовал себя популярный актёр Дмитрий Певцов, ныне на сцене МХАТа им. Горького дебютировавший в сложнейшей роли святого старца Лавра.

Кто-то видит в думце Певцове, который, в отличие от коллеги Владимира Машкова, и не думал отказываться от мандата, новое воплощение покинувшей Охотный Ряд Натальи Поклонской. Поскольку Певцов был и остаётся открытым противником пенсионной реформы и выступает за возращение прошлых условий выхода на заслуженный отдых. Ко многим явлениям у актёра явный жёстко консервативный подход. Чего стоило его предложение сажать рэперов, которых он, сам человек поющий, обвинил в проповедовании бесовщины. И в то же время он выступал в защиту актёра Алексея Серебрякова, подвергшегося травле после эмиграции и нелицеприятных высказываний о ситуации в России. Не исключено, что Певцов сможет оживить обычно рутинный ход думских заседаний.

Другой «новый человек», Олег Леонов, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт», один из самых известных в стране волонтёров, выиграл выборы аж в Центральном округе столицы, переиграв на самом финише Сергея Митрохина. Не было большого секрета в том, что его негласно поддерживали столичные власти. А потому в округе не выставляли кандидата от ЕР. Но тем не менее Леонов реально символизирует новые силы в парламенте и соответствует объявленным установкам фракции Дмитрия Нечаева. Особенно в плане развития туризма и защиты окружающей среды.

А с другой стороны, всем «влившимся» будет куда сподручнее выступать со своими законодательными инициативами. Надеюсь, они не пришли в Госдуму просто отсиживаться.