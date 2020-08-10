Лукашенко очень популярен в стране: Джабаров — о выборах главы Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5834e884-db02-11ea-8125-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В результатах выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа, сомневаться не приходиться. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Лукашенко, что бы там ни говорила белорусская оппозиция, весьма популярен в стране. Я в этом убеждался сам, и не раз, как член парламентского собрания Россия — Белоруссия, посещая Минск, а также другие белорусские регионы. Видел, что к нему относятся уважительно и в сельской местности, и в городах, — сообщил радио Sputnik сенатор.

По его словам, озвученные результаты выборов — это реальная цифра, говорящая об отношении избирателей к своему президенту. Джабаров уверен, что грубейших нарушений на выборах, о которых многие говорят, не было.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии считает, что в Белоруссии во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов. Он высказал сожаление в связи с тем, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическое руководство страны обязано принять волю народа, а Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в республике.

А глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. По его словам, Европа должна поддержать стремление белорусов к свободе и переменам.

Между тем Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» в Верховной раде Украины призвало не признавать результаты президентских выборов в республике. Об этом заявил глава МФО Алексей Гончаренко. В объединении пояснили, что сами выборы в Белоруссии и факты правонарушений, допущенных в ходе избирательной кампании, свидетельствуют о несоответствии международным стандартам прозрачного и свободного волеизъявления.

В Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Команда Тихановской не признала итоги выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%, писал NEWS.ru.