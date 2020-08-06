Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе

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В МИД Украины по случаю отмечаемого в стране 5 августа Дня памяти жертв политических репрессий 1930-х годов заявили, что репрессии на Украине «были особенно жестокими», а «главный удар был направлен на интеллектуальную элиту украинской нации». В аналогичных репрессиях в отношении жителей Крыма и Донбасса дипломаты обвинили и современную Россию. В МИД РФ на Украине на это ответили, что нужно чтить память жертв репрессий и соблюдать права человека, а не заниматься фальсификацией истории и пропагандой русофобии.

Украинская сторона, несмотря на очевидные факты истории и современности и вопреки здравому смыслу, продолжает с упорством продвигать оторванную от действительности и направленную на дальнейшее раскручивание маховика русофобской пропаганды линию, которая...