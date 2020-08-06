Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/0c5ba7ae-d800-11ea-a0f0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что кризис в Донбассе начался из-за экс-президента Украины Виктора Януковича.
Он (Янукович — ред.) не то, что убежал, он же перелетел в Харьков, потом в Донбасс. Я считаю, что Донбасс начался оттуда. Он просто хотел вот я тут сяду и никто тут, майданутые эти, меня не тронет, и мы с Донбасса начнём наступление и снова сделаем Украину Украиной, — заявил Лукашенко в эфире Youtube-канала «В гостях у Гордона».
Как писал NEWS.ru, Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян. При этом он уточнил, что если они не приедут в Минск, Белоруссия сама решит вопрос с задержанными. Действовать в отношении «33 богатырей» он пообещал «на основании законов и человечности». Белорусский лидер подчерккнул, что во всём должны разобраться именно генпрокуроры Белоруссии, России и Украины и на основании «законов и международно-правовых актов принять решение по этим ребятам». Он также заверил, что какое решение они примут — так и будет.