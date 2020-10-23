Лидер Карабаха попросил Путина сделать всё для прекращения боёв в регионе

https://static.news.ru/photo/86e67b52-1536-11eb-8dec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян попросил российского главу Владимира Путина сделать всё возможное для прекращения военных действий на территории региона.

Он отметил, что на всех этапах Россия соблюдает положения международного права и мирного урегулирования на основе принципа неприменения силы и угрозы силы.

Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу вас сделать всё возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов, — написал он в Facebook.

Политик отметил решающую роль России в восстановлении мира во время очередной эскалации в 2016 году.

Ранее NEWS.ru сообщал о статистике, приведённой Генпрокуратурой Азербайджана, согласно которой почти 300 мирных граждан получили ранения в ходе конфликта в Карабахе. Также речь шла о 63 погибших гражданских лицах.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.