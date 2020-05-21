Майский пакет антикоронавирусных мер, принятый сегодня в основном чтении депутатами Госдумы РФ, стал продолжением политики по стабилизации ситуации в стране. Эти шаги власти предприняли для того, чтобы максимально сгладить последствия кризиса в социальной сфере и экономической отрасли. Кроме того, по мнению экспертов, важным является тот факт, что в законопроекте большое внимание уделяется поддержке детей и российских семей. «Левые» направления в государственной политике, по словам собеседников NEWS.ru, являются единственно верными и будут продолжены как минимум до 2021 года.

Недетские меры

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», принятый сегодня Госдумой во втором чтении, был инициирован правительством по итогам обращения главы государства 11 мая. Пакет мер направлен, в первую очередь, на поддержку широких слоёв населения, наиболее пострадавших от введённых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Речь в том числе идёт об увеличении детских пособий для неработающих родителей до 6 752 рублей на каждого ребёнка.

Законопроект также предусматривает меры поддержки арендаторов из наиболее пострадавших сфер экономики. Они смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды, не возмещая убытки владельцу. Кроме того, представителям малого и среднего бизнеса (МСП) даётся право на шестимесячную отсрочку по выплатам за ранее арендуемое, а теперь приобретённое государственное или муниципальное имущество. Наконец, МСП предоставляется аналогичный срок на выплату административных штрафов, которые не связаны с нарушением антикоронавирусных мер. Помимо этого, документ предусматривает налоговую поддержку самозанятых и уменьшение размера ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности.

Ожидается, что к третьему чтению законопроект будет дополнен новыми поправками, внесёнными на рассмотрение парламентариями.

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По словам директора Института современного развития (ИНСОР) Дмитрия Солонникова, данный пакет мер является долгосрочным, однако может быть со временем изменён.

Всё зависит от дальнейшего развития ситуации. Это не курс на левое направление, а обусловленные нынешними обстоятельствами действия политических сил. Социальная сфера сегодня находится под самым пристальным вниманием. Кроме того, партии уже начали предвыборную кампанию на 2021 год на основе данного направления, которое уже сформировано. Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития директор Института современного государственного развития

Директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ политолог Александр Пожалов считает, что инициативы властей, касающиеся новых «детских выплат» и рассматриваемые в нижней палате парламента, являются продолжением ещё докризисных шагов Владимира Путина. По его словам, этим мерам уделялось много внимания и в его предвыборной программе в 2018 году, и в последнем, ещё докоронавирусном, январском послании. Другое дело, что вызванный COVID-19 кризис ускорил появление новых мер финансовой поддержки семей с детьми — повышение выплат по уходу за ребёнком до трёх лет, увеличение детских пособий для безработных граждан, отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Основной задачей для власти в социальной сфере ещё несколько лет назад, на фоне длительного периода стагнации реальных доходов населения, была провозглашена борьба с бедностью. А под наибольшей угрозой бедности, по многочисленным расчётам экономистов, в России находятся семьи с детьми. Одновременно для власти, с учётом неблагоприятных демографических тенденций предыдущих десятилетий (из-за чего в своё время было решено повысить пенсионный возраст), важно стимулировать более активное деторождение. Александр Пожалов директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ

Впереди Конституция

Политолог Константин Калачёв, в свою очередь, в разговоре с NEWS.ru связал усиление социального направления с предстоящим голосованием по поправкам к Конституции РФ.

duma.gov.ru

В данном случае мы имеем дело с общей линией, которую обозначил и реализует глава государства, доказывающий перед голосованием перед поправками в Конституцию, что наше государство имеет социальный характер, что социальная направленность России не преувеличена, что у нас есть возможности и резервы для того, чтобы в условиях распространения коронавирусной инфекции помочь гражданам, МСП, НКО в сфере услуг. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Эксперт подчеркнул, что власти любого уровня сегодня меньше всего хотят снижения рейтинга или оценки работы от первого лица. Поэтому, по словам Калачёва, наступило время, когда партиям, поставившим социальный вопрос во главе угла в своей работе, придётся подкреплять его решение конкретными делами.

Очевидно, что риски и угрозы, связанные с ухудшением социальной ситуации, экономики, падением доходов населения и ростом безработицы, увеличиваются. На это надо как-то реагировать. Как? Естественно, то, что предлагается, можно назвать левым курсом. Но всё это в общем-то — расширение социальных гарантий — ставка на решения, которые позволяют продемонстрировать заботу о людях. Естественно, идёт борьба за симпатии граждан и избирателей. И даже «Единая Россия» вынуждена «леветь», заниматься не только волонтёрством и агитацией, но ещё и предлагать какие-то решения, которые позволяют улучшать положение молодых родителей, неработающих граждан, студентов. Да, есть определенное «полевение». И понятно, что партии сейчас будут конкурировать за умы и сердца на этой поляне предложений социального характера, — отметил эксперт.

Игорь Иванко​/АГН «Москва»

В свою очередь, Пожалов считает, что в связи с дальнейшим ростом числа бедных, о чём свидетельствуют многие международные прогнозы, вопросы социальной поддержки и борьбы с бедностью населения, повышения доступности медпомощи, а также перераспределения налоговой системы станут основным трендом на выборах в Госдуму в 2021 году.

А основной раскол на выборах будет связан с верой людей в способность той или иной партии реально, а не на словах, добиться этих изменений, в искренность этих партий, а также с отношением россиян к действующей бюрократии и правящей элите (с которой во многом ассоциируется «Единая Россия», независимо от того, какая у неё программа), — уверен эксперт.

Тем временем в парламенте ожидают очередных антикоронавирусных пакетов, направленных на поддержку населения и представителей сфер, пострадавших от пандемии и карантина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что нижняя палата продолжит проводить пленарные заседания еженедельно. Кроме того, он поручил депутатам взять в своих избирательных округах на контроль реализацию тех мер поддержки, которые уже вступили в силу. В частности, речь идёт о выплатах медикам, которые многие региональные власти восприняли по-своему.