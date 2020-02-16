https://static.news.ru/photo/924367f0-50b8-11ea-bb71-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возникающее между Европейским союзом и Россией недоверие не должно препятствовать диалогу Брюсселя и Москвы по вопросам безопасности, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Своё заявление он сделал во время конференции по безопасности в Мюнхене, передаёт ТАСС.

Он также добавил, что не ставит под сомнение «ценности США», которые разделяют в Брюсселе.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу. По его словам, российская сторона доказала, что готова использовать силу ради достижения своих национальных интересов.