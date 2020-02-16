Возникающее между Европейским союзом и Россией недоверие не должно препятствовать диалогу Брюсселя и Москвы по вопросам безопасности, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Своё заявление он сделал во время конференции по безопасности в Мюнхене,
Он также добавил, что не ставит под сомнение «ценности США», которые разделяют в Брюсселе.
Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу. По его словам, российская сторона доказала, что готова использовать силу ради достижения своих национальных интересов.
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