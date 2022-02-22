Лавров: заявления генсека ООН по Украине не соответствуют его статусу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что заявления генсека ООН Антониу Гутерриша по ситуации на востоке Украины не соответствуют его статусу и полномочиям по Уставу Всемирной организации. По словам министра, генсек ООН оказался подвержен давлению Запада, сообщает РИА Новости.

К нашему огромному сожалению генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН, — заявил Лавров в начале встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

По словам министра, секретариат ООН должен быть беспристрастным при любом кризисе. Тем не менее генсек организации ни разу не возвысил свой голос в пользу выполнения Минских соглашений и прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР.

Гутерриш ранее заявил, что не считает геноцидом происходящее в Донбассе. По его словам, случаи геноцида должны определяться в соответствии с международным правом.

Генсек ООН добавил, что не сможет называть миротворцами военных РФ, если они войдут на территории ДНР и ЛНР.