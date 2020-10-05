Лавров заявил о неприемлемости политизации отравления Навального

https://static.news.ru/photo/b1ee2b34-071b-11eb-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил своему французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, что политизация инцидента с политиком Алексеем Навальным, в том числе на площадках Организации по запрещению химического оружия, неприемлема.

Об этом он рассказал в ходе телефонного разговора с дипломатом из Франции, говорится на сайте МИД РФ.

Лавров напомнил, что российская сторона до сих пор не получила ответа на переданный в Париж в рамках международного механизма по оказанию правовой помощи официальный запрос Генеральной прокуратуры РФ, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ также заявил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении отравления Навального, писал NEWS.ru.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Как писал NEWS.ru, 23 сентября Россия направила ноту постпредству ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, руководствуясь положениями Конвенции о ЗХО. Речь идёт в том числе о результатах анализов блогера, биоматериалах и иных клинических пробах.