Лавров: Запад хочет воспользоваться пандемией для шантажа и давления

https://static.news.ru/photo/6c7100ba-7681-11eb-9117-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на пандемию коронавируса, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая с видеообращением в ходе сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

По мнению дипломата, пандемия и спад в мировой экономике, к которому она привела, требуют консолидации усилий.

Под угрозу поставлено главное — право на жизнь. Спад в мировой экономике в результате пандемии привёл к значительному росту безработицы, усилил социальную незащищённость. Увеличивается неравномерность в развитии отдельных государств и регионов, — заявил Лавров.

По его словам, некоторые страны проигнорировали призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций.

Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств, — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сообщал, что Европейский союз может ввести дополнительные санкции против российских властей из-за ареста политика Алексея Навального, меры не ограничиваются режимом защиты прав человека. По его словам, санкционные режимы Евросоюза обширны и каждый раз страны-члены выбирают один из многих вариантов.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, писал NEWS.ru.