Лавров высказался о «спонсорах» протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3f378b52-24d6-11eb-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Протестный опыт, полученный народом Белоруссии, крайне печален. И даже «спонсоры» происходящего уже это понимают. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На территории Белоруссии уже более трёх месяцев продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Сама Тихановская присоединилась к протестующей оппозиции и была вынуждена покинуть страну.

Опыт Белоруссии весьма и весьма печален. Я думаю, что даже те, кто пытается патронировать этому белорусскому протесту, они уже понимают бессмысленность этой затеи, но, к сожалению, остановиться не могут, — цитирует РИА Новости главу МИД РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По обнародованным данным, беседа состоялась по инициативе главы правительства РФ. Подробности разговора не приводятся.