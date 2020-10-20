Лавров считает шаткой ситуацию вокруг Персидского залива

https://static.news.ru/photo/2d68c146-12ea-11eb-8aa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sepahnews/Global Look Press

Ситуация в районе Персидского залива до сих пор остаётся шаткой, существует риск развития обстановки по непредсказуемому сценарию, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Обеспечение спокойствия в районе Персидского залива — важная и актуальная задача для всего международного сообщества. Нездоровая обстановка в этой зоне оказывает дестабилизирующее влияние на международные отношения. Исходя из этого, считаем, что вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания Совета Безопасности ООН, — заявил по видеосвязи глава ведомства во время заседания Совбеза ООН.

Представитель РФ напомнил о необходимости сохранить диалог о конкретных действиях по стабилизации ситуации в регионе. В качестве примера он привёл начало 2020 года, когда «опасения по поводу реальной крупномасштабной войны в Заливе охватили многих, наихудшего сценария удалось избежать». Он имел ввиду, скорее всего, ликвидацию Вашингтоном руководителя иранского спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Накануне Тегеран сообщил о снятии оружейного эмбарго. Теперь страна может продавать и приобретать военную продукцию, кроме того отменены ограничения в отношении передачи вооружений, связанных с этим деятельности и финансовых услуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки готовы немедленно провести переговоры с Россией, чтобы уладить остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями. Об этом заявила представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.