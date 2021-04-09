Лавров рассказал о контактах по поставкам «Спутника V» в Египет

https://static.news.ru/photo/32710c72-cf6e-11e9-ad1f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Регистрация российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Египте создала предпосылки для активизации переговоров по поставке препарата в Арабскую Республику, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ (Арабскую Республику Египет. — NEWS.ru), — сказал он в интервью египетской газете Al-Ahram.

По его словам, также между двумя странами развивается сотрудничество в экономической сфере. Однако пандемия коронавируса оказала негативное влияние на товарооборот, который в 2020 году снизился с $6,25 млрд до $4,52 млрд.

На 2021 год в России и Египте запланировано проведение ряда значимых мероприятий в рамках перекрёстного Года гуманитарного сотрудничества, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что страны продолжают реализовывать масштабные совместные проекты, среди которых создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, постройка в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и поставки железнодорожных вагонов из РФ в Египет.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что переговоры европейской страны и России по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» завершены. По его словам, государство может купить препарат. Политик уверен, что российская вакцина сможет ускорить прививочную кампанию.