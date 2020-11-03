Лавров рассказал о действиях РФ для урегулирования в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5c004efc-1ddf-11eb-a4ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация в Нагорном Карабахе важна для России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, задачей Москвы является оказание помощи Баку и Еревану в поиске мирного способа разрешения конфликта.

Президент России Владимир Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. <...> Рассчитываем, что в конечном итоге в Баку и Ереване возобладает конструктивный подход, боевые действия прекратятся и карабахский процесс вернётся в политическое русло, — подчеркнул он.

Он отметил, что российские власти беспокоит интернационализация конфликта. Кроме того, Москва приняла превентивные меры для предотвращения столкновений между армянами и азербайджанцами на территории РФ.

Мы выступаем за то, чтобы работать со всеми партнёрами, в том числе соседями сторон, у которых есть возможности воздействовать на протагонистов, чтобы создать условия для выхода на развязку политико-дипломатическим путём в русле базовых принципов урегулирования, продвигаемых сопредседателями в контактах с Баку и Ереваном, — отметил дипломат в интервью изданию «Коммерсант».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, международная правозащитная организация Amnesty International признала факт использования армянскими вооружёнными силами запрещённых на международном уровне кассетных фосфорных боеприпасов. Применение заведомо неизбирательных снарядов зафиксировано в ходе обстрела города Барда.