https://static.news.ru/photo/89a66e5a-4ff8-11ea-ad75-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Участники конференции по безопасности в Мюнхене делают множество громких заявлений, которые не приведут к реальным действиям. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на круглом столе форума «Примаковские чтения».

В качестве примера он привёл объявление главой Пентагона Марком Эспером холодной войны Китаю, призывы участников мероприятия к сдерживанию КНР и России и другие подобные заявления. По словам Лаврова, они подходят в качестве заголовков для СМИ, но никак не отразятся на отношениях между странами.

Эта дискуссия, её структура, обозначенная в том числе в докладе этой конференции, явно не нацелена на то, чтобы использовать это собрание мудрых и опытных мужей для выработки рекомендаций, — цитирует министра ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил во время конференции недовольство мировой системой безопасности. По его мнению, она работает только на сильные государства.