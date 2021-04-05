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Лавров призвал Францию и ФРГ «привести власти Украины в чувства»

12:29, 06 апреля 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Франции и Германии необходимо привести украинские власти в чувства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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