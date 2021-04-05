Лавров призвал Францию и ФРГ «привести власти Украины в чувства»

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Россия обеспечит свою безопасность и свои интересы при любом развитии событий вокруг Украины. Такое мнение РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия обеспечит свою безопасность и свои интересы при любом развитии событий вокруг Украины. Такое мнение РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам высокопоставленного дипломата, ждать от тех,...