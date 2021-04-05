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Михаил Щипанов
Франции и Германии необходимо привести украинские власти в чувства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Россия обеспечит свою безопасность и свои интересы при любом развитии событий вокруг Украины. Такое мнение РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Россия обеспечит свою безопасность и свои интересы при любом развитии событий вокруг Украины. Такое мнение РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам высокопоставленного дипломата, ждать от тех,...
Лавров призвал Францию и ФРГ «привести власти Украины в чувства»