https://static.news.ru/photo/1412544a-4c08-11ea-88d4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У США есть планы развёртывания ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если это произойдёт, то большая часть территории России окажется под ударом. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Понятно, и они этого и не скрывают, что эти меры направлены на сдерживание Китая. Но географические расстояния таковы, что если в этих точках будут размещены американские ракеты средней и меньшей дальности, то значительная часть территории России окажется под ударом, — сообщил он в беседе с «Российской газетой».

Если ракеты разместят в Японии и Кореи, то в зону риска попадёт вся российская территория до Уральских гор, отметил министр. В таком случае, по словам Лаврова, Москва вынуждена будет реагировать ответными мерами.

Ранее американское издание Breaking Defense сообщило, что многочисленные реки и мосты могут стать серьёзным препятствием для победы США в «будущей» войне с Россией. По мнению экспертов, главной площадкой военных действий между РФ и США станет территория Восточной Европы. Чтобы отправить подкрепление или уйти в отступление, военным придётся воспользоваться мостами, которые, в свою очередь, могут выдержать массу не более 55 тонн. Эти сооружения не рассчитаны на тяжёлые 60-тонные танки M1 Abrams, что делает их «естественным препятствием» на пути к победе американских войск над Россией, писал NEWS.ru.